RASPARE

Curiosità e Significato di Raspare

Perché la soluzione è Raspare? Raspare significa grattare o raschiare via qualcosa, come sporco o residui, con un movimento deciso. È un termine usato anche in cucina, per indicare l’azione di eliminare la buccia dura da frutta o verdura. In senso più figurato, può riferirsi a rimuovere o eliminare elementi indesiderati. Insomma, è un gesto di pulizia e precisione, utile in molte situazioni quotidiane.

Come si scrive la soluzione Raspare

R Roma

A Ancona

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

