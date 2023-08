Corre nell aia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corre nell aia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OCA

Significato/Curiosita : Corre nell aia

Suggerimenti del progetto di riferimento. l'aia piemontese è la tipica cascina sviluppata intorno a una stretta aia rettangolare. fa parte dell'architettura... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oca (disambigua). oca (plurale oche) è il nome italiano di un numero considerevole di uccelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

