La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quella di Saqqara è in Egitto' è 'Necropoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NECROPOLI

Curiosità e Significato di Necropoli

Vuoi sapere di più su Necropoli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Necropoli.

Perché la soluzione è Necropoli? La parola necropoli indica un'antica area funeraria, spesso ricca di tombe e monumenti, come quella di Saqqara in Egitto. Si tratta di un luogo dedicato alla sepoltura di personaggi importanti o di gruppi di persone, simbolo di credenze religiose e culturali dell'epoca. Questi siti ci permettono di scoprire le usanze e la storia delle civiltà passate.

Come si scrive la soluzione Necropoli

Hai davanti la definizione "Quella di Saqqara è in Egitto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

E Empoli

C Como

R Roma

O Otranto

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

