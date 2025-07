Particolari custodie di forma cilindrica nei cruciverba: la soluzione è Cappelliere

Home / Soluzioni Cruciverba / Particolari custodie di forma cilindrica

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Particolari custodie di forma cilindrica' è 'Cappelliere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPPELLIERE

Curiosità e Significato di Cappelliere

La parola Cappelliere è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cappelliere.

Perché la soluzione è Cappelliere? Una cappelliera è una particolare custodia di forma cilindrica, spesso in pelle o tessuto, usata per riporre cappelli e accessori similari. Queste eleganti contenitori erano molto popolari nelle case di una volta, aiutando a tenere in ordine gli indumenti più delicati e a proteggerli dalla polvere. Un elemento che unisce funzionalità e stile, simbolo di cura per i dettagli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La forma del cartello stradale STOPForma di governo riservata ai nobiliAlta e nobile forma letterariaIngrossando forma il gozzoCosì sono detti particolari armamenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cappelliere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Particolari custodie di forma cilindrica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A O N R M D I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DORMITINA" DORMITINA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.