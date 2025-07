Palchetto di scaffale nei cruciverba: la soluzione è Ripiano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Palchetto di scaffale' è 'Ripiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPIANO

Curiosità e Significato di Ripiano

Perché la soluzione è Ripiano? Palchetto di scaffale si riferisce a un piano orizzontale, chiamato anche ripiano, che si inserisce tra le estremità di un scaffale per creare livelli aggiuntivi. È l’elemento che permette di organizzare e suddividere gli spazi, rendendo più funzionale e capiente l’ambiente. In poche parole, il ripiano è l’elemento essenziale per ottimizzare l’utilizzo di uno scaffale.

Come si scrive la soluzione Ripiano

Se "Palchetto di scaffale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F F S O T I O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOFFITTO" SOFFITTO

