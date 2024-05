La Soluzione ♚ Un sostegno dello scaffale La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MONTANTE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MONTANTE

Significato della soluzione per: Un sostegno dello scaffale Montante – in edilizia, architettura, metalmeccanica, elemento strutturale verticale (se orizzontale è detto traverso o traversa, se obliquo in edilizia è detto "puntone") in grado di sostenere e rinforzare una determinata struttura. Nelle costruzioni aeronautiche, in particolare, è un elemento strutturale utilizzato per irrigidire ali multiplane (montante interalare) o monoplane (asta di controvento) Montante – nella lotta e in altri sport, tipo di colpo Montante – tipo di spada a due mani di fabbricazione spagnola Montante – concetto della scienza economica Montante – attributo araldico Italiano: Aggettivo: montante . (araldica) attributo araldico che si applica a mezzelune, scaglioni, compassi e simili che presentano le corna, o le punte, rivolte verso il capo; si usa anche per il cigno quando si vuole indicare la posizione di rampante. Sostantivo: montante ( approfondimento) m sing (pl.: montanti) . (sport) nel pugilato, colpo che si sferra quando si è molto vicini all'avversario, con un movimento dal basso verso l'alto.

