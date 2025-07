Ossia... il petrolio nei cruciverba: la soluzione è Oro Nero

ORO NERO

Curiosità e Significato di Oro Nero

La parola Oro Nero è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Oro Nero.

Perché la soluzione è Oro Nero? Oro nero è un termine usato per descrivere il petrolio, una risorsa preziosa e strategica che alimenta l'economia mondiale. Considerato come un vero e proprio tesoro energetico, il petrolio ha un valore enorme, spesso paragonato all'oro per la sua importanza. La sua estrazione e vendita influenzano prezzi, geopolitica e sviluppo globale. È quindi un patrimonio di grande rilevanza, capace di cambiare le sorti di nazioni e aziende.

Come si scrive la soluzione Oro Nero

Non riesci a risolvere la definizione "Ossia... il petrolio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

O Otranto

