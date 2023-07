Tonnellata Equivalente di Petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tonnellata Equivalente di Petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEP

Significato/Curiosita : Tonnellata equivalente di petrolio

Da una più generale. la tonnellata equivalente di petrolio (tep, in lingua inglese tonne of oil equivalent, toe) è un'unità di misura dell'energia. il... La tep, acronimo storico di tranvie elettriche parmensi, è una società per azioni sorta all'inizio del 2001, che gestisce il trasporto pubblico di superficie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Tonnellata Equivalente di Petrolio : tonnellata; equivalente; petrolio; tonnellata Stazza Lorda; Nell hockey sono l equivalente della palla a due; equivalente in denaro da pagare per un acquisto; L antica misura equivalente a mille passi; È l equivalente di mille grammi; equivalente latino del dio greco Crono; Il petrolio della BP; Si ottiene distillando il petrolio greggio; Un tempo c erano quelli a petrolio ; Permette di trasportare petrolio via terra; Lo strato di petrolio che minaccia le coste;

Cerca altre Definizioni