CALZASCARPE

Curiosità e Significato di Calzascarpe

Perché la soluzione è Calzascarpe? Calzascarpe indica l'utensile usato per infilare facilmente le scarpe senza sforzare il tallone o deformarle. È un accessorio pratico, spesso in plastica o metallo, che aiuta a mettere le calzature senza piegare la pelle o lo spazio interno. Quindi, se ti chiedi a cosa serva, è il miglior alleato per indossare le scarpe comodamente e senza fatica.

Come si scrive la soluzione Calzascarpe

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G O M Z I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZIGOMO" ZIGOMO

