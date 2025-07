Maleducati, villani nei cruciverba: la soluzione è Cafoni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Maleducati, villani' è 'Cafoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAFONI

Curiosità e Significato di Cafoni

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cafoni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cafoni.

Perché la soluzione è Cafoni? CAFONI indica persone rozze e maleducate, spesso ignoranti delle buone maniere. Derivato dall'italiano regionale, il termine descrive chi si comporta in modo sgarbato e poco raffinato, come i villani di una volta. In breve, sono individui che mancano di stile e cortesia, un modo colorito per definire chi non sa comportarsi correttamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Maleducati villaniRozzi e maleducatiVillani inciviliZotici e villaniVillani rustici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cafoni

Se "Maleducati, villani" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

F Firenze

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D A I A A T T T D A R I S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTISTA DI STRADA" ARTISTA DI STRADA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.