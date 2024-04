La Soluzione ♚ Zotici e villani La definizione e la soluzione di 7 lettere: Zotici e villani. MARRANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su zotici e villani: I marrani (in spagnolo marranos, porci; probabilmente dall'arabo maram, che significa "cosa proibita") erano ebrei sefarditi (ebrei della penisola iberica) che durante il Medioevo si convertirono alla religione cristiana, sia con la coercizione come conseguenza della persecuzione degli ebrei da parte dell'inquisizione spagnola, sia per libera scelta, sia per una questione formale. Molti marrani mantennero le loro tradizioni ancestrali, professandosi pubblicamente cattolici, ma restando in privato fedeli all'ebraismo. Altre Definizioni con marrani; zotici; villani; Zotici e grossolani; Villani rustici; Villani incivili; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Zotici e villani

MARRANI

M

A

R

R

A

N

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Zotici e villani' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.