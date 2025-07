Le coperture del circo nei cruciverba: la soluzione è Tendoni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le coperture del circo' è 'Tendoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENDONI

Curiosità e Significato di Tendoni

Vuoi sapere di più su Tendoni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tendoni.

Perché la soluzione è Tendoni? I tendini sono fasce di tessuto fibroso che collegano i muscoli alle ossa, permettendo il movimento e la stabilità del corpo. Essenziali per ogni attività fisica, funzionano come cinghie resistenti che trasmettono la forza muscolare. Immagina le coperture del circo: robuste e tese, proteggono e sostengono tutto lo spettacolo. In definitiva, senza i tendini, il nostro corpo perderebbe la sua agilità e forza.

Come si scrive la soluzione Tendoni

Non riesci a risolvere la definizione "Le coperture del circo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T A S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MISTA" MISTA

