SPUNTATA

Curiosità e Significato di Spuntata

Approfondisci la parola di 8 lettere Spuntata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spuntata? Spuntata indica qualcosa che ha perso efficacia, forza o validità, come un'arma che non spara più. Nel linguaggio quotidiano, si usa anche per descrivere una persona o un'idea che ha esaurito il suo vigore. La parola richiama l’immagine di un’arma “spuntata”, cioè senza più potenza, e si adatta perfettamente al gioco di parole legato alla saga cinematografica menzionata.

Come si scrive la soluzione Spuntata

Hai trovato la definizione "La pallottola di una comica saga cinematografica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

U Udine

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

