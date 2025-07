L obbligo non li riguarda nei cruciverba: la soluzione è Esenti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L obbligo non li riguarda' è 'Esenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESENTI

Curiosità e Significato di Esenti

Hai risolto il cruciverba con Esenti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Esenti.

Perché la soluzione è Esenti? Esenti indica coloro che sono sollevati da un obbligo o responsabilità, perché per legge o norma sono considerati esclusi. Spesso si applica a persone, aziende o situazioni che, per caratteristiche specifiche, non devono rispettare determinati adempimenti. In pratica, sono le categorie che, pur essendo coinvolte, non sono soggette alle stesse regole degli altri. La norma li esclude perché particolari condizioni li rendono esclusi dall’obbligo.

Come si scrive la soluzione Esenti

Se "L obbligo non li riguarda" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

S Savona

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T I A T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTISTA" ARTISTA

