GRICIA

Curiosità e Significato di Gricia

Perché la soluzione è Gricia? Gricia è un piatto tradizionale della cucina romana, considerato l'antenato dell'amatriciana. Il suo nome deriva dal borgo di Gricignano, vicino ad Amatrice. La ricetta originale prevede pasta, guanciale, pepe e pecorino, senza pomodoro, da qui il termine in bianco. Un classico semplice e gustoso, simbolo della cucina rurale laziale. La Gricia rappresenta un esempio autentico di sapori genuini e tradizione.

Come si scrive la soluzione Gricia

G Genova

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

A Ancona

