Il passaggio dal ghiaccio ad acqua nei cruciverba: la soluzione è Liquefazione

LIQUEFAZIONE

Curiosità e Significato di Liquefazione

Approfondisci la parola di 12 lettere Liquefazione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Liquefazione? La liquefazione è il processo in cui un elemento o una sostanza cambia stato, passando dallo stato solido (come il ghiaccio) a quello liquido (acqua). Questo avviene grazie a un aumento di calore o pressione che rompe le strutture cristalline, trasformando la materia. In natura e in laboratorio, la liquefazione è fondamentale per comprendere come avvengono molti fenomeni di cambiamento fisico e chimico.

Come si scrive la soluzione Liquefazione

La definizione "Il passaggio dal ghiaccio ad acqua" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

Q Quarto

U Udine

E Empoli

F Firenze

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

