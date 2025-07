Il palco del pugile nei cruciverba: la soluzione è Ring

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il palco del pugile' è 'Ring'.

RING

Curiosità e Significato di Ring

Vuoi sapere di più su Ring? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Ring.

Perché la soluzione è Ring? Il palco del pugile si riferisce al luogo in cui il combattimento avviene: il ring. È l'area circondata da corde, dove due pugili si sfidano sotto gli occhi di pubblico e arbitro. Il termine richiama l’immagine di un palcoscenico, ma in questo caso è il campo di battaglia per gli incontri di boxe. Un simbolo di sfida, forza e spettacolo nel mondo dello sport.

Come si scrive la soluzione Ring

Hai trovato la definizione "Il palco del pugile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F D I I I U C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILICUDI" FILICUDI

