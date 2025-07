Il monte della Trasfigurazione di Gesù nei cruciverba: la soluzione è Tabor

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il monte della Trasfigurazione di Gesù' è 'Tabor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TABOR

Curiosità e Significato di Tabor

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Tabor, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tabor? Il Tabor è una montagna sacra in Israele, famosa per essere il luogo della Trasfigurazione di Gesù, quando si mostrò in forma divina ai suoi discepoli. Il termine richiama un momento di rivelazione e spiritualità, simbolo di luce e rinnovamento. Rappresenta quindi un punto di incontro tra il divine e il terrestre, invitandoci a riflettere sulla fede e la trasformazione interiore.

Come si scrive la soluzione Tabor

Hai davanti la definizione "Il monte della Trasfigurazione di Gesù" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

B Bologna

O Otranto

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O A F R G O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORAGGIO" FORAGGIO

