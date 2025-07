Azienda coreana di prodotti tecnologici nei cruciverba: la soluzione è Samsung

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Azienda coreana di prodotti tecnologici' è 'Samsung'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAMSUNG

Curiosità e Significato di Samsung

Approfondisci la parola di 7 lettere Samsung: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Samsung? Una Azienda coreana di prodotti tecnologici si riferisce a un'azienda con sede in Corea del Sud specializzata nella creazione e produzione di dispositivi elettronici come smartphone, televisori e elettrodomestici innovativi. Tra le più note c’è Samsung, leader mondiale nel settore, conosciuta per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti. Questa compagnia rappresenta l’eccellenza tecnologica della Corea nel mondo.

Come si scrive la soluzione Samsung

S Savona

A Ancona

M Milano

S Savona

U Udine

N Napoli

G Genova

