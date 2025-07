Zampilla in piazza nei cruciverba: la soluzione è Fontana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Zampilla in piazza' è 'Fontana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FONTANA

Curiosità e Significato di Fontana

La soluzione Fontana di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fontana per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fontana? Fontana è una struttura che versa acqua, spesso decorativa, situata in piazze o giardini pubblici. Originariamente, serviva a rifornire di acqua la comunità, ma oggi rappresenta un elemento estetico e di socializzazione. In molte città italiane, le fontane sono simbolo di storia e arte urbana, rendendo i luoghi più vivaci e accoglienti. È un vero e proprio punto di incontro e relax per cittadini e visitatori.

Come si scrive la soluzione Fontana

Se ti sei imbattuto nella definizione "Zampilla in piazza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.