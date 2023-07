La città del Nordafrica con Piazza Tahrir - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città del Nordafrica con Piazza Tahrir. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAIRO

Significato/Curiosita : La citta del nordafrica con piazza tahrir

Di lavoro e le misure repressive. il fulcro delle manifestazioni è piazza tahrir, che si trova al centro della metropoli e rappresenta un punto nevralgico... Disambiguazione – "cairo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cairo (disambigua). il cairo (in arabo: , al-qahira) è la capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

