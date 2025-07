Un tiro mancino della sorte nei cruciverba: la soluzione è Iattura

IATTURA

Curiosità e Significato di Iattura

La parola Iattura è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iattura.

Perché la soluzione è Iattura? Iattura indica una sfortuna improvvisa e inaspettata, spesso portatrice di cattivi eventi o disgrazie. È un termine che richiama le avversità sorte per caso o per una cattiva sorte, come un colpo di sfortuna che cambia il corso delle cose. In breve, rappresenta quella malasorte che sembra arrivare da un tiro mancino della sorte.

Come si scrive la soluzione Iattura

La definizione "Un tiro mancino della sorte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

