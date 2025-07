Un atto ministeriale nei cruciverba: la soluzione è Ordinanza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un atto ministeriale' è 'Ordinanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORDINANZA

Curiosità e Significato di Ordinanza

Approfondisci la parola di 9 lettere Ordinanza: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ordinanza? Un atto ministeriale è un provvedimento ufficiale emanato da un ministro nell'ambito delle sue funzioni, come ordini, direttive o decisioni che regolano l'azione amministrativa. Si tratta di strumenti formali per attuare politiche e norme, garantendo chiarezza e legalità nel funzionamento della pubblica amministrazione. In sostanza, è il modo con cui un ministro esercita il suo ruolo decisionale e gestionale.

Come si scrive la soluzione Ordinanza

La definizione "Un atto ministeriale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T N Z E A N U O I E E Q S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEQUENZIAMENTO" SEQUENZIAMENTO

