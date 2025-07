Sottile libretto pubblicitario nei cruciverba: la soluzione è Opuscolo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sottile libretto pubblicitario' è 'Opuscolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPUSCOLO

Curiosità e Significato di Opuscolo

Perché la soluzione è Opuscolo? Un opuscolo è un piccolo libretto pubblicitario, spesso usato per promuovere prodotti, servizi o eventi. È uno strumento utile per comunicare messaggi in modo chiaro e conciso, grazie alle sue poche pagine e immagini accattivanti. Perfetto per distribuire informazioni rapide e coinvolgenti, l’opuscolo rappresenta un modo efficace per attirare l’attenzione del pubblico e lasciare un'impressione duratura.

Come si scrive la soluzione Opuscolo

Hai trovato la definizione "Sottile libretto pubblicitario" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

P Padova

U Udine

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T N O O T N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NONNETTO" NONNETTO

