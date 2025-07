Si sacrifica per amor patrio nei cruciverba: la soluzione è Eroe

EROE

Curiosità e Significato di Eroe

Hai risolto il cruciverba con Eroe? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Eroe.

Perché la soluzione è Eroe? Un eroe è colui che mette il bene della patria e degli altri davanti a sé, spesso sacrificando il proprio comfort o la vita. È simbolo di coraggio, altruismo e dedizione, pronto a rischiare tutto per una causa più grande. Questa figura ispira rispetto e ammirazione, rappresentando il massimo esempio di spirito patriottico e altruismo. In momenti cruciali, l'eroe si distingue come esempio di valore e sacrificio.

Come si scrive la soluzione Eroe

Non riesci a risolvere la definizione "Si sacrifica per amor patrio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

R Roma

O Otranto

E Empoli

