Per lei si sacrifica l eroe

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Per lei si sacrifica l eroe' è 'Patria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATRIA

Perché la soluzione è Patria? La parola patria rappresenta il sentimento di appartenenza e di amore verso la propria nazione, spesso associato alla volontà di difenderla e di dedicarsi al suo benessere. Per molti, la patria è un valore supremo che si manifesta attraverso sacrifici e impegno, soprattutto nei momenti difficili. Essa incarna le radici, la storia e i valori condivisi da una comunità. La passione per la patria spinge tanti eroi a mettere in gioco la propria vita per proteggerla e onorarla.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per lei si sacrifica l eroe". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Per lei si sacrifica l eroe nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Patria

Per risolvere la definizione "Per lei si sacrifica l eroe", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per lei si sacrifica l eroe" conferma che la soluzione 'Patria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Patria

P Padova A Ancona T Torino R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per lei si sacrifica l eroe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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