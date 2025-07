Risplendente, sfavillante nei cruciverba: la soluzione è Fulgido

FULGIDO

Curiosità e Significato di Fulgido

Fulgido

Perché la soluzione è Fulgido? Fulgido descrive qualcosa che brilla intensamente, splende di luce propria o di riflesso, come un oggetto lucente o un sorriso radioso. È un termine evocativo per indicare luminosità, splendore e magnificenza. Usato spesso in poesia o letteratura, trasmette un senso di grande fascino e magnetismo, rendendo tutto ciò che descrive particolarmente affascinante e attraente. È dunque sinonimo di qualcosa che si distingue per il suo splendore.

Risplendente di astri
Risplendente abbagliante
Sfavillante abbagliante
Sfavillante di bagliori rossastri
Si assegnano in una sfavillante notte

Come si scrive la soluzione Fulgido

Non riesci a risolvere la definizione "Risplendente, sfavillante"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

U Udine

L Livorno

G Genova

I Imola

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A N C O T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORNATE" CORNATE

