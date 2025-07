Risplendente abbagliante nei cruciverba: la soluzione è Sfolgorante

SFOLGORANTE

Curiosità e Significato di Sfolgorante

Approfondisci la parola di 11 lettere Sfolgorante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sfolgorante? Sfogliorante descrive qualcosa che brilla o scintilla intensamente, come se fosse splendente e abbagliante. È usato per evocare immagini di luci forti e riflessi sorprendenti, spesso in modo poetico o figurato. Questo termine rende bene l’idea di un bagliore che cattura l’attenzione e sorprende gli occhi, rendendo l’esperienza visiva davvero mozzafiato. Insomma, un aggettivo che trasmette luminosità e meraviglia.

Come si scrive la soluzione Sfolgorante

La definizione "Risplendente abbagliante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

F Firenze

O Otranto

L Livorno

G Genova

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H E A R G I A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BAGHERIA" BAGHERIA

