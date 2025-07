Non si tira mai indietro se c è da sedersi a tavola nei cruciverba: la soluzione è Buona Forchetta

BUONA FORCHETTA

Curiosità e Significato di Buona Forchetta

Perché la soluzione è Buona Forchetta? Buona forchetta indica chi ama mangiare con gusto e apprezzare ogni piatto senza esitazioni. È un modo per descrivere una persona golosa, che non si tira indietro davanti a una buona pietanza. Chi ha una buona forchetta sa godersi il cibo con entusiasmo, rendendo ogni pasto un momento di piacere condiviso e di convivialità. Insomma, è sinonimo di passione per la buona tavola.

Come si scrive la soluzione Buona Forchetta

B Bologna

U Udine

O Otranto

N Napoli

A Ancona

F Firenze

O Otranto

R Roma

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S V I I E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LESIVI" LESIVI

