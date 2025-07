Lo si fa per finta ignoranza nei cruciverba: la soluzione è Gnorri

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo si fa per finta ignoranza

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo si fa per finta ignoranza' è 'Gnorri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GNORRI

Curiosità e Significato di Gnorri

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Gnorri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gnorri? Gnorris significa fingere di non sapere o di non capire qualcosa, spesso per evitare responsabilità o complicazioni. È un modo colloquiale per descrivere un atteggiamento di ignoranza apparente, usato comunemente nel linguaggio quotidiano. Quando qualcuno gnorris, fa finta di essere ingenuo, anche se conosce bene la situazione. È un comportamento spesso usato per svicolare o guadagnare tempo, ma può risultare poco sincero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo fa chi si esprime con parole pungentiLo fa chi fa finta di non capireLo si fa lungo le stradeLo è il grillo che si fa sentireLo fa quello che si accoppia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gnorri

Hai davanti la definizione "Lo si fa per finta ignoranza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

N Napoli

O Otranto

R Roma

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A U P R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PUREA" PUREA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.