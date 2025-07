Legno per aeromodelli nei cruciverba: la soluzione è Balsa

BALSA

Curiosità e Significato di Balsa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Balsa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Balsa? Il balsa è un legno leggerissimo e resistente, molto apprezzato nel modellismo aeronautico. Grazie alle sue caratteristiche di leggerezza e facilità di lavorazione, permette di costruire aeromodelli performanti e facili da manovrare. Ideale per chi ama creare modelli ridotti di aerei veri, il balsa rappresenta la scelta perfetta per hobby creativi e appassionati di volo fai-da-te.

Come si scrive la soluzione Balsa

La definizione "Legno per aeromodelli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T E O A P S M M O N P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POMPOSAMENTE" POMPOSAMENTE

