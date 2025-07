La città del Festival dei due mondi nei cruciverba: la soluzione è Spoleto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città del Festival dei due mondi' è 'Spoleto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOLETO

Curiosità e Significato di Spoleto

Hai risolto il cruciverba con Spoleto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Spoleto.

Perché la soluzione è Spoleto? Spoleto è una suggestiva città umbra famosa per il suo celebre Festival dei Due Mondi, un evento culturale internazionale che celebra musica, opera e arte. Situata tra colline verdi e ricca di storia, questa città affascina visitatori di tutto il mondo con il suo patrimonio artistico e le sue tradizioni. Insomma, Spoleto rappresenta un vero e proprio cuore pulsante di cultura e spettacoli.

Come si scrive la soluzione Spoleto

Non riesci a risolvere la definizione "La città del Festival dei due mondi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

O Otranto

