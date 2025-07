Ingressi nel web nei cruciverba: la soluzione è Portali

PORTALI

Curiosità e Significato di Portali

Vuoi sapere di più su Portali? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Portali.

Perché la soluzione è Portali? I portali sono ingressi o aperture che consentono di accedere a spazi, luoghi o mondi diversi. Spesso si riferiscono a porte o varchi che collegano ambienti fisici o virtuali, come nel mondo digitale dove rappresentano punti di accesso a siti web o servizi online. In sintesi, i portali sono i passaggi fondamentali per entrare in nuovi universi, sia reali che digitali.

Come si scrive la soluzione Portali

Non riesci a risolvere la definizione "Ingressi nel web"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

