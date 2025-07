Il rullo dove si conservano le pellicole dei film nei cruciverba: la soluzione è Bobina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il rullo dove si conservano le pellicole dei film' è 'Bobina'.

BOBINA

Curiosità e Significato di Bobina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Bobina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bobina? Una bobina è un cilindro su cui si avvolgono pellicole o nastri, usato per conservare e trasportare materiali come film cinematografici. È un elemento fondamentale nel settore cinematografico e audiovisivo, permettendo di gestire facilmente le pellicole e garantirne la protezione. La bobina rappresenta quindi uno strumento essenziale per la conservazione e l'archiviazione delle pellicole.

Come si scrive la soluzione Bobina

La definizione "Il rullo dove si conservano le pellicole dei film" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

O Otranto

B Bologna

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L B G P S P D U I A G I A E R I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIUSEPPE GARIBALDI" GIUSEPPE GARIBALDI

