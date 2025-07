I giocatori della nazionale neozelandese di rugby nei cruciverba: la soluzione è All Blacks

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I giocatori della nazionale neozelandese di rugby' è 'All Blacks'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALL BLACKS

Curiosità e Significato di All Blacks

La parola All Blacks è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: All Blacks.

Perché la soluzione è All Blacks? Gli All Blacks sono la celebre squadra di rugby della Nuova Zelanda, conosciuta in tutto il mondo per la loro forza, tecnica e tradizione. Il nome deriva dal colore nero delle loro divise e dalla storica usanza di nominare le squadre con un soprannome distintivo. Rappresentano il simbolo di eccellenza e orgoglio sportivo neozelandese, ammirati per la loro abilità e spirito competitivo.

Come si scrive la soluzione All Blacks

La definizione "I giocatori della nazionale neozelandese di rugby" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

B Bologna

L Livorno

A Ancona

C Como

K Kappa

S Savona

