Ha il guscio nei cruciverba: la soluzione è Uovo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha il guscio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha il guscio' è 'Uovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UOVO

Curiosità e Significato di Uovo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Uovo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Uovo.

Perché la soluzione è Uovo? Ha il guscio si riferisce a qualcosa che è protetto o nascosto sotto una superficie dura, come un uovo. Questo termine viene spesso usato in modo figurato per indicare qualcosa di prezioso o delicato che richiede attenzione e cura prima di essere rivelato. È un modo semplice e immediato per descrivere un elemento che, prima di scoprirlo, è racchiuso e protetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha un duro guscioHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenzaNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa la parola decisiva nelle questioni d onore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Uovo

Hai davanti la definizione "Ha il guscio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

O Otranto

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R G C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRAIG" CRAIG

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.