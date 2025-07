Grandi onde... che galoppano nel mare nei cruciverba: la soluzione è Cavalloni

Home / Soluzioni Cruciverba / Grandi onde... che galoppano nel mare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Grandi onde... che galoppano nel mare' è 'Cavalloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVALLONI

Curiosità e Significato di Cavalloni

La parola Cavalloni è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cavalloni.

Perché la soluzione è Cavalloni? CAVALLONI sono grandi onde che si formano in mare, simili a cavalli che galoppano sulle acque. Il termine richiama l’immagine di onde imponenti e potenti, spesso associate a mareggiata o tempesta. Sono simbolo di forza e movimento, evocando la natura selvaggia e indomabile del mare. Un’immagine affascinante che trasmette energia e dinamicità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uccelli di mare simili a grandi gabbianiGrandi seni di mareUna belva del mareIl terreno conquistato al mare in OlandaGrandi depositi montani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cavalloni

Hai davanti la definizione "Grandi onde... che galoppano nel mare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I O N A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOTAIO" NOTAIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.