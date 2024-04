La Soluzione ♚ Era il partito di Spadolini

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Era il partito di Spadolini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PRI

Curiosità su Era il partito di spadolini: La malfa e giovanni spadolini. lo stesso argomento in dettaglio: estrema sinistra storica e partito d'azione (1853-1867). il partito repubblicano italiano... Il Partito Repubblicano Italiano (PRI) è un partito politico italiano. Fondato nel 1895, il PRI è il più antico partito tuttora esistente in Italia ed ha mantenuto immutati il nome, il simbolo (una foglia di edera) e le basi ideologiche del mazzinianesimo e del radicalismo, chiaramente riconducibili alle elaborazioni di Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi, Carlo Cattaneo, Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini.

