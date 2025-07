Celebrare le gesta... di un vino nei cruciverba: la soluzione è Decantare

DECANTARE

Curiosità e Significato di Decantare

Approfondisci la parola di 9 lettere Decantare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Decantare? Decantare significa versare con cura un vino da una bottiglia alla caraffa, per migliorare il suo aroma e gusto. È anche usato in senso figurato per esaltare le qualità di un'opera o di un risultato, celebrandone le gesta. Insomma, decantare è un modo elegante di valorizzare e apprezzare ciò che si ha, rendendo ogni momento speciale.

Come si scrive la soluzione Decantare

Stai cercando la risposta alla definizione "Celebrare le gesta... di un vino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

