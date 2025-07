Bionda protagonista di un noto cartone giapponese nei cruciverba: la soluzione è Georgie

Home / Soluzioni Cruciverba / Bionda protagonista di un noto cartone giapponese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bionda protagonista di un noto cartone giapponese' è 'Georgie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GEORGIE

Curiosità e Significato di Georgie

La parola Georgie è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Georgie.

Perché la soluzione è Georgie? Georgie è il titolo di un celebre cartone giapponese degli anni '80, conosciuto anche come C'era una volta... la mia adolescenza. La protagonista, bionda e avventurosa, vive emozioni intense e sogna un futuro migliore, affrontando sfide e scoprendo l’amicizia. È un classico intramontabile che ha lasciato un segno nel cuore di tanti spettatori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccola foca protagonista di un cartone anni 80Gli ascendenti in un noto cartone animatoNoto marchio giapponese di orologi da polsoNoto marchio di liuteria di origine giapponeseTsutomu noto fumettista giapponese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Georgie

Se "Bionda protagonista di un noto cartone giapponese" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

O Otranto

R Roma

G Genova

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E R F I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FEROCI" FEROCI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.