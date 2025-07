Gli ascendenti in un noto cartone animato nei cruciverba: la soluzione è Antenati

ANTENATI

Curiosità e Significato di Antenati

Perché la soluzione è Antenati? Gli antenati sono i membri della famiglia che ci hanno preceduto nel passato, come genitori, nonni e bisnonni. Sono le radici delle nostre origini e spesso rappresentano tradizioni e storie tramandate di generazione in generazione. In molti contesti, conoscere gli antenati aiuta a capire meglio le proprie origini e identità, creando un legame con il passato che arricchisce il presente.

Come si scrive la soluzione Antenati

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

