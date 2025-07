Topo... informatico nei cruciverba: la soluzione è Mouse

MOUSE

Curiosità e Significato di Mouse

Approfondisci la parola di 5 lettere Mouse: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mouse? Il termine mouse in informatica indica un dispositivo di input che permette di controllare il cursore sullo schermo, facilitando la navigazione tra menu, applicazioni e documenti. Il nome deriva dal suo aspetto simile a un piccolo roditore. È uno strumento essenziale per interagire con il computer in modo intuitivo e rapido, rendendo più semplice ogni attività digitale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grosso topoIl gatto e il topo dei cartoni di Hanna e BarberaL aggiornamento di un software informaticoTopo a MarsigliaLa procedura di accesso a un sistema informatico

Come si scrive la soluzione Mouse

La definizione "Topo... informatico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

U Udine

S Savona

E Empoli

