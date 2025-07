Roy, ex allenatore inglese dell Inter nei cruciverba: la soluzione è Hodgson

Home / Soluzioni Cruciverba / Roy, ex allenatore inglese dell Inter

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Roy, ex allenatore inglese dell Inter' è 'Hodgson'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HODGSON

Curiosità e Significato di Hodgson

Approfondisci la parola di 7 lettere Hodgson: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Hodgson? Roy Hodgson è un noto allenatore di calcio britannico, ex tecnico dell'Inter e di molte squadre di alto livello in Europa. La sua carriera si distingue per esperienza e competenza tattica, portando sempre professionalità e successo nelle squadre che guida. È considerato uno degli allenatori più rispettati nel panorama calcistico internazionale, capace di adattarsi a diversi campionati e stili di gioco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è detto il José ex allenatore dell InterGli estremi dell InterI limiti dell InterWayne ex giocatore ora allenatore di calcio ingleseWalter exportiere dell Inter e della Nazionale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Hodgson

Non riesci a risolvere la definizione "Roy, ex allenatore inglese dell Inter"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

H Hotel

O Otranto

D Domodossola

G Genova

S Savona

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R S E O O M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOONRISE" MOONRISE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.