PANTALONE

Curiosità e Significato di Pantalone

Perché la soluzione è Pantalone? Il termine pantalone deriva dalla commedia dell'arte e indica un uomo spesso sciocco o poco affidabile, ma è anche il nome di un capo d'abbigliamento molto diffuso. Nel linguaggio colloquiale, si utilizza per descrivere qualcuno che si fa mettere i piedi in testa o che subisce passivamente le situazioni. È un modo ironico per sottolineare la mancanza di autonomia o coraggio.

Come si scrive la soluzione Pantalone

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

