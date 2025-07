Più importanti, che emergono sugli altri nei cruciverba: la soluzione è Salienti

SALIENTI

Curiosità e Significato di Salienti

Perché la soluzione è Salienti? Salienti indica ciò che emerge in modo chiaro e evidente rispetto agli altri, catturando immediatamente l’attenzione. Sono gli elementi più importanti o significativi di una situazione, un testo o un’immagine, che spiccano per rilevanza. In breve, rappresentano quei dettagli che non si possono ignorare e che aiutano a comprendere meglio il quadro generale. Sono, insomma, le parti più cruciali di tutto il contesto.

Come si scrive la soluzione Salienti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Più importanti, che emergono sugli altri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

