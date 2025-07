Pesce verdastro nei cruciverba: la soluzione è Tinca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pesce verdastro' è 'Tinca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINCA

Curiosità e Significato di Tinca

La parola Tinca è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tinca.

Perché la soluzione è Tinca? Pesce verdastro è un modo colloquiale per indicare la Tinca, un pesce d'acqua dolce apprezzato in cucina per le sue carni saporite. Il nome deriva dal suo colore verde-azzurro, che ricorda il tono di un'acqua stagnante. È molto diffuso in Italia, specialmente nelle zone umide, ed è noto anche per la sua abilità di vivere in ambienti poco ossigenati.

Come si scrive la soluzione Tinca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pesce verdastro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E G P E C S E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PESCE SEGA" PESCE SEGA

