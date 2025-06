Minestra di passato di verdure nei cruciverba: la soluzione è Potage

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Minestra di passato di verdure' è 'Potage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POTAGE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Potage più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Potage.

Perché la soluzione è Potage? Il termine potage indica una zuppa cremosa e vellutata, tipica della cucina francese, realizzata con verdure cotte e frullate. È un piatto caldo e avvolgente, perfetto per scaldarsi e gustare i sapori naturali delle verdure in modo delicato. Si tratta di un classico che si presta a molte varianti, rendendolo un comfort food apprezzato in tutto il mondo.

P Padova

O Otranto

T Torino

A Ancona

G Genova

E Empoli

E C N T I N I S I O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONNISCIENTI" ONNISCIENTI

