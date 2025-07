Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico nei cruciverba: la soluzione è Telethon

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico' è 'Telethon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELETHON

Curiosità e Significato di Telethon

Approfondisci la parola di 8 lettere Telethon: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Telethon? Telethon è una grande trasmissione televisiva italiana dedicata a scopi benefici, spesso organizzata per raccogliere fondi destinati alla ricerca e all’assistenza di malattie rare o emergenze. È un evento di solidarietà che coinvolge personaggi noti e il pubblico, trasmettendo emozioni e speranza. Un modo per unirsi tutti insieme per fare del bene e sostenere chi ha più bisogno.

Come si scrive la soluzione Telethon

Hai davanti la definizione "Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

H Hotel

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O N P I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PITONI" PITONI

