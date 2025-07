Lo è La vedova allegra nei cruciverba: la soluzione è Operetta

OPERETTA

Curiosità e Significato di Operetta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Operetta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Operetta? Operetta è una forma di teatro musicale leggera e vivace, caratterizzata da musica, recitazione e humor. Spesso rappresenta storie divertenti o romantiche, con canzoni orecchiabili e scene animate. È un genere molto popolare in Europa, soprattutto in Italia, dove ha dato vita a capolavori indimenticabili. Insomma, un modo brillante di unire musica e spettacolo per divertire e intrattenere.

Come si scrive la soluzione Operetta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è La vedova allegra", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T U I I R G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARGUITI" ARGUITI

