Diramazioni stradali nei cruciverba: la soluzione è Bivi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diramazioni stradali' è 'Bivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIVI

Vuoi sapere di più su Bivi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Bivi.

Perché la soluzione è Bivi? Le diramazioni stradali sono punti in cui una strada si divide in due o più direzioni, facilitando l'accesso a diverse destinazioni. La soluzione BIVI indica un incrocio o uno svincolo a due vie, che permette di cambiare direzione senza fermarsi. È un elemento fondamentale per la fluidità del traffico e la sicurezza degli automobilisti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lasciano incerti i viandantiLe Y sulle stradePossono lasciare in dubbio automobilisti e pedoniLa gobba nei cartelli stradaliIndicazioni stradaliLa coppa al centro di certe rotonde stradali

Non riesci a risolvere la definizione "Diramazioni stradali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

